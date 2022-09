Ministerpräsident: Regierung und Regierungspartei sprechen über Stalking-Problematik

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat Gespräche über die Stalking-Problematik angekündigt.Regierung und Regierungspartei würden über Maßnahmen gegen schwere Verbrechen wie Stalking diskutieren, sagte er am Sonntag zum Auftakt einer hochrangigen Sitzung zwischen Regierungs- und Parteivertretern an seinem offiziellen Wohnsitz in Seoul.Anlass für die Gespräche ist ein Mord in einer U-Bahnstation. Ein früherer Angestellter von Seoul Metro hatte seine ehemalige Kollegin auf der Damen-Toilette einer U-Bahnstation niedergestochen.Für den folgenden Tag war eine Urteilsverkündung angesetzt. Der Mann sollte wegen Stalkings und Belästigung der Frau verurteilt werden. Weil er der Kollegin immer wieder nachgestellt hatte, hatte er bereits seine Stelle bei Seoul Metro verloren.