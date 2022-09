Nam Nan-hee gewinnt als erste Südkoreanerin Albert Mountain Award

Photo : YONHAP News

Bergsteigerin Nam Nan-hee ist als erste Südkoreanerin mit dem Albert Mountain Award ausgezeichnet worden.Die King Albert I Memorial Foundation veranstaltete am Freitag (Ortszeit) im Alpines Museum der Schweiz in Bern die Preisverleihung 2022.Die südkoreanische Weitwanderin Nam, der deutsche Kletterer und Bergsteiger Bernd Arnold, die belgische Bergsteigerin Sofie Lenaerts und die deutsche Gesellschaft für ökologische Forschung sind die Preisträger:innen dieses Jahres.Nam wurde die dritte Preisträgerin aus Asien nach Shiro Shirahata aus Japan und Harishi Kapadia aus Indien, Preisträger jeweils in den Jahren 2000 und 2006.Nam bestieg im Jahr 1986 als erste Frau die Gangapurna, ein Siebentausender im Himalaya. Jüngst durchlief sie den Pacific Crest Trail, ein über 4.000 Kilometer langer Wanderweg in den USA von der Grenze zu Mexiko bis zur Grenze zu Kanada.Der Albert Mountain Award wird von der King Albert I Memorial Foundation, eine zu Ehren des belgischen Königs Albert I. im Jahr 1993 gegründete Stiftung, seit 1994 alle zwei Jahre vergeben.