Kim Jong-un hoffte in Brief auf direkte Verhandlung mit Trump unter Ausschluss von Moon und Mitarbeiterstab

Photo : YONHAP News

Der Volltext der 27 Briefe zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist veröffentlicht worden.Die Briefe tauschten sie zwischen April 2018 und August 2019 aus.Kim schickte beispielsweise im September 2018, als die USA nach dem ersten Treffen zwischen Kim und Trump im Juni in Singapur Nordkorea zu Folgemaßnahmen zur Denuklearisierung drängten, einen Brief an Trump.Kim äußerte darin die Hoffnung, direkt mit Trump zusammenzukommen und umfassend Meinungen auszutauschen, anstatt sich mit Mike Pompeo, dem damaligen US-Außenminister und Chefunterhändler für Verhandlungen mit Nordkorea, auseinanderzusetzen.Kim schrieb in einem Brief vom 21. September 2018, er hoffe, die Denuklearisierung direkt mit Präsident Trump besprechen zu können, und nicht mit Präsident Moon Jae-in.Der Briefwechsel zwischen Kim und Trump wurde nach dem Treffen in Singapur intensiver. Die beiden drückten sich darin gegenseitig Respekt aus.Kim bezeichnete Trump als „mächtigen und hervorragenden Politiker“ und „Führer mit Entschlusskraft“. Trump redete Kim mit „Lieber Herr Vorsitzender“ an und ließ Grüße an dessen Familie ausrichten.Nach dem ergebnislos beendeten Treffen in Hanoi im Februar 2019 wurden jedoch immer weniger Briefe ausgetauscht.Die Briefe veröffentlichte der Korean-American Club, eine Vereinigung von südkoreanischen Korrespondenten in den USA. Die Gruppe teilte die Erwartung mit, dass damit das Verständnis für die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung verbessert werde.