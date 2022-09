Internationales Britischer Außenminister besucht diese Woche Südkorea

Der britische Außenminister James Cleverly wird diese Woche zu einem Besuch in Südkorea erwartet.



Das britische Außenministerium gab am Sonntag (Ortszeit) in einer Pressemitteilung bekannt, dass Cleverly am 26. September einen dreitägigen Besuch in Japan, Südkorea und Singapur antrete, um die Handels- und Sicherheitsbeziehungen zu verbessern.



Cleverly wird laut der Mitteilung am 28. September mit dem südkoreanischen Außenminister Park Jin zusammenkommen. Beide Minister würden die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in globalen Sicherheits- und Wirtschaftsfragen, einschließlich der Ukraine, Russlands und Chinas, erörtern, hieß es.



Das erfolgt als Teil des Bilateralen Rahmens für Engere Kooperation, den die Regierungschefs beider Länder bei ihrem Treffen am Rande des NATO-Gipfels im Juni angenommen hatten.



Der britische Außenminister wird sich mit weiteren ranghohen Beamten der südkoreanischen Regierung treffen und die enge Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Handel und Energie hervorheben. Er wird zudem mit dem Kommando der Vereinten Nationen die demilitarisierte Zone (DMZ) besuchen.