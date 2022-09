NHK: Premier Kishida wird am Mittwoch mit Südkoreas Premier Gespräche führen

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Fumio Kishida wird diese Woche mit dem südkoreanischen Ministerpräsidenten Han Duck-soo bilaterale Gespräche führen.Der japanische Sender NHK berichtete am Sonntag, dass Kishida von Montagnachmittag bis Mittwoch in Tokio mit etwa 30 Persönlichkeiten auf Spitzenebene zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen werde, die zum Staatsbegräbnis des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe nach Japan kommen würden.Das Staatsbegräbnis von Abe ist am Dienstagnachmittag im Nippon Budokan in Tokio geplant. Etwa 4.300 Personen aus dem In- und Ausland werden anwesend sein, darunter 700 Vertreter ausländischer Regierungen oder Botschafter in Japan.Kishida wird am Montag mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris zusammenkommen und auch mit dem vietnamesischen Staatspräsidenten Nguyễn Xuân Phúc. Am Dienstag sind Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi und dem australischen Premierminister Anthony Albanese vorgesehen. Am Mittwoch wird sich Kishida mit dem südkoreanischen Premierminister Han und mit dem kambodschanischen Premierminister Hun Sen treffen.