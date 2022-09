Güterzug zwischen Nordkorea und China nach 150 Tagen wieder in Betrieb

Photo : YONHAP News

Der Güterzugverkehr zwischen dem nordkoreanischen Sinuiju und dem chinesischen Dandong ist wieder aufgenommen worden.Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, dass am Montag ein mit Güterwagen beladener Frachtzug gesichtet worden sei, als dieser nach der Abfahrt in Dandong um 7.43 Uhr die chinesisch-koreanische Freundschaftsbrücke überquerte und nach Sinuiju fuhr.Die Wiederinbetriebnahme des grenzüberschreitenden Güterzugverkehrs zwischen beiden Ländern erfolgte 150 Tage nachdem er am 29. April wegen der Ausbreitung von Covid-19 in Dandong eingestellt worden war.