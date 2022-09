Korea-Japan-Festival am Sonntag in Seoul stattgefunden

Photo : YONHAP News

Das Korea-Japan-Festival, die größte Veranstaltung für den privaten Kulturaustausch zwischen beiden Ländern, hat am Sonntag im Messekomplex COEX in Seoul stattgefunden.Das Korea-Japan-Festival wurde 2005 im Rahmen des koreanisch-japanischen Freundschaftsjahres anlässlich des 40. Jahres der Normalisierung diplomatischer Beziehungen eingeführt. Die Veranstaltung findet jedes Jahr in beiden Ländern statt.Die diesjährige Veranstaltung in Seoul wurde mit einer gemeinsamen Aufführung des Juniorenchors der Stadt Seoul und des Chors der japanischen Schule in Seoul gestartet. Sie sangen gemeinsam Kinderlieder beider Länder auf Koreanisch und Japanisch.Auf dem Programm standen unter anderem Aufführungen der traditionellen Kulturen Koreas und Japans, darunter Pogurak, ein koreanischer höfischer Tanz und ein Spiel von Tsugaru Shamisen, ein traditionelles japanisches Musikinstrument.