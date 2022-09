Marinen Südkoreas und der USA halten großes gemeinsames Seemanöver ab

Photo : YONHAP News

Die Marinen Südkoreas und der Vereinigten Staaten halten seit heute ein groß angelegtes gemeinsames Manöver ab, bei dem eine US-Flugzeugträgerkampfgruppe zum Einsatz kommt.Angesichts der Möglichkeit weiterer Provokationen Nordkoreas kündigten beide Länder an, ihre gemeinsame Verteidigungsbereitschaft zu verstärken.Die Seestreitkräfte Südkoreas und der USA begannen am 26. September im Ostmeer Koreas ein viertägiges gemeinsames Seemanöver. Es ist das erste bilaterale Manöver seit November 2017, an dem eine US-Flugzeugträgerkampfgruppe beteiligt ist.Laut der südkoreanischen Marine ist das Manöver dafür gedacht, die feste Entschlossenheit des Bündnisses Südkoreas und der USA für die Reaktion auf mögliche Provokationen Nordkoreas zu demonstrieren und die Fähigkeit zur Durchführung gemeinsamer Operationen zu verbessern.Zum Einsatz kommen über 20 Kriegsschiffe, dazu zählen Südkoreas Aegis-Zerstörer Seoae Ryu Seong-ryong und der Zerstörer Munmu der Große. Die US-Marine schickte den nukleargetriebenen Flugzeugträger USS Ronald Reagan, den Lenkwaffenkreuzer USS Chancellorsville und Aegis-Zerstörer.Zudem werden Trägerflugzeuge wie FA-18, Flugzeuge beider Marinen, darunter Seeaufklärer und Hubschrauber für Seeeinsätze, Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe wie F-15K und KF-16 sowie Apache-Hubschrauber des US-Heeres mobilisiert.Beide Marinen wollen nach eigenen Angaben verschiedene Seeübungen durchführen, darunter eine Übung von Spezialkräften (Maritime Counter Special Operations Force: MCSOF) und eine Übung für eine U-Boot-Jagd (Anti-Submarine Warfare).Die Flugzeugträgerkampfgruppe der USA traf am 23. September im südkoreanischen Busan ein.Nordkorea startete am 25. September, und zwar erstmals seit Juni, eine ballistische Kurzstreckenrakete. Das wird als Protest gegen das gemeinsame Manöver Südkoreas und der USA betrachtet.Die Streitkräfte Südkoreas und der USA verschärfen angesichts möglicher weiterer Provokationen Nordkoreas ihre Überwachung.