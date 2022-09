Kospi rutscht auf Zweijahrestief ab, Won verliert weiter an Boden

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Landeswährung Won hat weiter an Boden verloren.Zum Handelsschluss am Montag kostete ein US-Dollar 1.431,3 Won, am Freitag waren es 1.409,3 Won gewesen.Es war das niedrigste Niveau seit mehr als 13 Jahren. Im Jahresverlauf büßte der Won gegenüber dem US-Dollar damit rund 17 Prozent an Wert ein.Die südkoreanische Leitbörse Kospi gab heute auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren nach. Zum Handelsschluss stand der Kospi bei 2.220,94 Punkten, 3,02 Prozent niedriger als am Freitag.Da die große Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen bis zum ersten Quartal kommenden Jahres bestehe, gebe es die Sorge vor einer Rezession der Weltwirtschaft, wurde Lee Kyung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Am Freitag hatten die US-Börsen nachgegeben, da die Anleger aus Sorge vor kräftigen Zinserhöhungen eine Rezession befürchten.