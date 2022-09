Ab heute selbstfahrende Busse in Seoul im Probebetrieb

Photo : YONHAP News

In Seoul ist ein Probebetrieb selbstfahrender Busse gestartet worden.Die Stadtverwaltung teilte mit, dass sich autonome Elektrobusse ab heute in der Umgebung von Cheonggyechoen im Probebetrieb befinden würden.Insgesamt drei 8-Sitzer-Busse werden in einem Zeitintervall von 15 bis 20 Minuten unterwegs sein. Die Fahrt ist kostenlos.Die Busse werden zunächst auf der Strecke zwischen dem Cheonggye-Platz und dem Einkaufszentrum Sewoon Plaza verkehren. Noch dieses Jahr soll die Strecke bis Cheonggye 5 Ga erweitert werden.Aus rechtlichen Gründen wird noch eine Person für das Sicherheitsmanagement an Bord sein, um auf unerwartete Situationen reagieren zu können.