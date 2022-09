Innerkoreanisches Südkoreas Militär überwacht Entwicklungen in Nordkorea wegen möglichen SLBM-Starts

Das südkoreanische Militär verfolgt die Möglichkeit weiterer Provokationen Nordkoreas, einschließlich der Vorbereitung des Starts einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete in Sinpo, mit großer Aufmerksamkeit.



Der Pressechef des Vereinigten Generalstabs, Kim Jun-rak, sagte heute vor der Presse, das Militär verfolge und überwache damit verbundene Einrichtungen, einschließlich der Region Sinpo, und Aktivitäten genau. In Vorbereitung auf weitere Provokationen würden relevante Entwicklungen aufmerksam beobachtet.



Detaillierte technische Daten zur ballistischen Kurzstreckenrakete, die Nordkorea am Sonntag abgefeuert habe, würden analysiert, hieß es weiter.



Das japanische Verteidigungsministerium hatte gestern mitgeteilt, dass Nordkoreas Rakete eine Maximalhöhe von 50 Kilometern erreicht habe und 400 Kilometer weit geflogen sei. Die Angaben unterscheiden sich von den Analyseergebnissen des südkoreanischen Militärs, nach denen die Rakete eine Höhe von etwa 60 Kilometern erreicht habe und 600 Kilometer weit geflogen sei.