Südkorea erläutert gegenüber USA Bemerkungen während offenen Mikrofons

Photo : KBS News

Südkorea hat gegenüber den USA Bemerkungen erläutert, die während eines noch eingeschalteten Mikrofons fielen.Yoon hatte letzte Woche nach einem kurzen Gespräch mit US-Präsident Joe Biden bei einer Benefizveranstaltung in New York im Weggehen in Vulgärsprache etwas gesagt, das in Südkorea hohe Wellen schlug.Ein hoher südkoreanischer Regierungsbeamter sagte vor Reportern am Montag, dass gegenüber den USA deutlich gemacht worden sei, dass die mögliche peinliche Niederlage, die mit einem unflätigen Ausdruck verknüpft gewesen sei, in keiner Weise mit den USA zu tun habe.Der Sicherheitsrat im Weißen Haus habe aufgrund der Schilderungen vollstes Verständnis für die Situation gezeigt. Wegen der Bemerkung gebe es zwischen beiden Ländern keine Probleme. Die USA hätten von sich aus keine Erklärung gefordert, sagte der Beamte weiter.Auch der Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, habe laut Berichten den nationalen Sicherheitsrat der USA kontaktiert und die Situation erläutert.Südkoreas Präsidialamt hatte zuvor mitgeteilt, dass sich Yoon auf die Opposition in Südkorea und nicht den US-Kongress bezogen habe. Darüber hinaus habe sich die Botschaft mit dieser Erklärung auch an das US-Außenministerium gewandt.Am letzten Mittwoch hatte Yoon nach dem kurzen Wortwechsel mit Biden zu seinem Außenminister Park Jin scheinbar gesagt, dass Biden sein Gesicht verlöre, wenn der Kongress ein Spendengesetz nicht billigte.Yoons Sprecherin Kim Eun-hye stellte daraufhin klar, dass Yoon die Opposition im südkoreanischen Parlament gemeint habe und Yoon es peinlich finden würde, wenn die Spende des Landes für den Global Fund nicht bewilligt würde.