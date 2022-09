Hanwha Group unterzeichnet Vorvertrag zur Übernahme von Daewoo Shipbuilding

Photo : YONHAP News

Die Hanwha Group hat nach eigenen Angaben am Montag einen Vorvertrag zur Übernahme von Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) unterzeichnet.Die Unternehmensgruppe will im Gegenzug für einen 49-Prozent-Anteil zwei Billionen Won oder 1,4 Milliarden Dollar in den Schiffbauer investieren.Gleichzeitig unterschrieb die siebtgrößte Unternehmensgruppe des Landes mit der staatlichen Korea Development Bank (KDB), größte Anteilseignerin von DSME, eine Einigung über die Normalisierung der Geschäfte bei dem Schiffbauer.Die KDB hält zurzeit 55,69 Prozent der Anteile an der Schiffswerft. Nach einer Übernahme von Anteilen durch DSME würde die KDB noch 28,2 Prozent der Anteile an DSME behalten.Jedoch kann sich schließlich auch ein anderer Kaufinteressent durchsetzen, sollte dieser mehr bieten. Denn der Verkauf der Anteile erfolgt nach dem Stalking-Horse-Verfahren, in dem ein bevorzugter Bieter zuerst ein Angebot abgibt. Andere Interessenten können ihr Gebot später in einer offenen Auktion abgeben.Die KDB will am Dienstag eine Mitteilung veröffentlichen. Anschließend haben andere Kaufinteressen drei Wochen lang Zeit, um ein noch besseres Angebot zu unterbreiten.