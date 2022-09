Diplomat: Staatschefs Südkoreas und der USA bekräftigen Kooperationswillen in Bezug auf Elektroautos

Photo : YONHAP News

Die Staatschefs Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben laut einem Diplomaten jüngst ihren Willen für die Kooperation in Bezug auf die Nachteile für koreanische Elektroautos nach dem US-Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) bekräftigt.Entsprechendes äußerte Cho Tae-yong, Südkoreas Botschafter in den USA, am Montag bei einem Treffen mit Korrespondenten in Washington.Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden hätten sich anlässlich der UN-Generalversammlung in New York dreimal getroffen und über Schlüsselfragen zwischen Korea und den USA gesprochen, sagte er.Es sei ein bedeutsames Ergebnis, die Bedenken der koreanischen Industrie zum IRA auf Spitzenebene diskutiert und sich des festen Willens zur Kooperation in der Angelegenheit vergewissert zu haben, betonte der Diplomat.Auch die US-Seite habe durch Material des Weißen Hauses und den Nationalen Sicherheitsrat (NSC) den Diskussionsinhalt bestätigt. Er selbst sei mit dem NSC in Kontakt getreten und habe mit diesem einen Dialog geführt, fügte Cho hinzu.