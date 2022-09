Premier Han reist zu Staatsbegräbnis von Abe nach Japan

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo bricht heute zu einem zweitägigen Besuch nach Japan auf, um am Staatsbegräbnis des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe teilzunehmen.Han wird als Vertreter der südkoreanischen Regierung der Trauerfeier beiwohnen, sein Beileid bekunden und Abes Familie und den Bürgern Japans Trost aussprechen.Anschließend wird er an einer Begrüßungsveranstaltung teilnehmen, die Premierminister Fumio Kishida ausrichten wird. Am Mittwoch ist ein Treffen mit Kishida geplant.Han sagte diesbezüglich am 23. September gegenüber Reporten, er werde die Botschaft übermitteln, dass man auf gute Beziehungen in der Zukunft hoffe. Zu Verhandlungen über wichtige Angelegenheiten werde es voraussichtlich nicht kommen.Han wird auch mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris zusammenkommen, die ebenfalls zu dem Staatsbegräbnis nach Japan reist.Harris wird am Donnerstag in Südkorea erwartet. Sie will auch Präsident Yoon Suk Yeol einen Höflichkeitsbesuch abstatten.