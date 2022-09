Nordkoreas UN-Botschafter kritisiert gemeinsame Übungen der USA mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, hat gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der Vereinigten Staaten scharf kritisiert.In seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Generalversammlung am Montag kritisierte Kim das laufende gemeinsame Seemanöver beider Länder.Die USA seien auch zu dieser Zeit dabei, in der Umgebung der koreanischen Halbinsel gemeinsame Seemanöver durchzuführen, die große Besorgnis weckten. Dies sei ein sehr riskantes Unterfangen, das die koreanische Halbinsel an den Rand eines Kriegs führe, sagte Kim.Der Diplomat wiederholte auch die Position Nordkoreas, dass das Land angesichts der Drohungen der USA Atomwaffen entwickele.Kim ging zudem auf die Bemerkung von US-Präsident Joe Biden in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte am 21. September ein, dass Nordkorea weiterhin offen gegen die UN-Sanktionen verstoße. Nordkorea habe die von den USA einseitig ausgearbeiteten UN-Sanktionen nie anerkannt und werde sie auch künftig nicht anerkennen, erklärte er.