Abgeordnete: Südkorea will für Inland vorgesehene Panzer und Panzerhaubitzen an Polen liefern

Photo : YONHAP News

Ein Teil der Kampfpanzer K2 und Panzerhaubitzen K9, die koreanische Rüstungsunternehmen an Polen liefern sollen, war laut einer Oppositionsabgeordneten ursprünglich für die Stationierung in Südkorea vorgesehen.Laut der Abgeordneten Song Ok-joo von der Minjoo-Partei Koreas wurde festgestellt, dass 32 von den 180 K2-Panzern, für die ein Liefervertrag mit Polen unterzeichnet wurde, nach dem ursprünglichen Plan bis 2024 in Südkorea in Dienst gestellt werden sollten.Von den 212 K9-Panzerhaubitzen, die nach Polen exportiert werden, waren zwölf Einheiten ursprünglich für die Stationierung in Südkorea noch in diesem Jahr vorgesehen.Aufgrund der Entscheidung werde befürchtet, dass in der nationalen Sicherheit ein Vakuum entstehen könnte, sagte Song.Das Verteidigungsministerium teilte die Position mit, dass hinsichtlich des aktuellen Niveaus der Wehrkraft unter Berücksichtigung der militärischen Sicherheit und diplomatischer Beziehungen kaum eine ausführliche Erläuterung möglich sei.Die Regierung halte an dem Prinzip fest, Rüstungsexporte voranzutreiben, indem man einen stabilen Betrieb der Streitkräfte und eine gründliche Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalte, hieß es zugleich.