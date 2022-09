Politik Deutschland verurteilt Nordkoreas Raketentest

Die deutsche Bundesregierung verurteilt den Test einer ballistischen Rakete durch Nordkorea am Sonntag in aller Schärfe.



Das sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag (Ortszeit).



Nordkorea verstoße mit dem ballistischen Raketenstart eklatant gegen die Verpflichtungen aus den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Das Land gefährde damit die regionale und internationale Sicherheit in verantwortungsloser Weise, hieß es in einer Pressemitteilung.



Man rufe Nordkorea dazu auf, die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats vollständig umzusetzen, auf die Dialogangebote der USA und Südkoreas einzugehen und konkrete und glaubwürdige Schritte hin zur vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen zu unternehmen, hieß es weiter.



Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas hatte Nordkorea am Sonntag um 6.53 Uhr eine ballistische Kurzstreckenrakete von Taechon in der Provinz Nord-Pyongan aus in Richtung Ostmeer abgefeuert.