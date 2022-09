Innerkoreanisches Nordkorea kritisiert Yoons Auslandsreise als Bettelei

Nordkorea hat die jüngste Auslandsreise des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol als „Bettelei“ bezeichnet.



Die nordkoreanische Propaganda-Webseite „Uriminzokkiri“ kritisierte heute in einem Kommentar, er habe hier und da fleißig gebettelt, das Bettelgefäß sei jedoch leer geblieben. In dem Bericht wurde Yoon ein „Verräter“ genannt.



Er habe nicht begriffen, was er sei und was er tun müsse. Deshalb sei er inmitten der Beleidigungen und der schlechten Behandlung zu einem Gegenstand der internationalen Demütigung und des Hohns geworden, hieß es.



"Verräter Yoon Suk Yeol" habe in Großbritannien trotz seines erklärten Reisezwecks, nämlich die Beileidsbekundung, gefaulenzt und dafür Kritik geerntet. In den USA habe er den Forderungen der Japaner nachgegeben und um eine Verbesserung der Beziehungen zu Japan gebettelt, hieß es weiter.



Zum Treffen zwischen Yoon und US-Präsident Joe Biden schrieb die Webseite, Yoon habe um ein Treffen gebeten, aber der Vorgesetzte der USA habe ihm nach nur 48 Sekunden den Rücken gekehrt. Damit habe sich Yoon blamiert.