Ab heute Buchungen für Auffrischungsimpfung mit Omikron-Impfstoff

In Südkorea haben Buchungen für eine Auffrischungsimpfung mit einem verbesserten Corona-Impfstoff für die Winterzeit begonnen.Das für Seuchenkontrolle zuständige Hauptquartier der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention nimmt ab heute Buchungen für eine Boosterimpfung mit einem dem Omikron-Subtyp BA.1 angepassten bivalenten Impfstoff entgegen.Dazu werden Menschen mit geschwächtem Immunsystem, stationär behandelte Patienten, Bewohner und Mitarbeiter von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko wie Pflegekliniken sowie Personen ab 60 Jahren aufgerufen. Die Impfungen werden ab dem 11. Oktober verabreicht.Personen in ihren Fünfzigern, Menschen mit Grunderkrankungen und 18- bis 49-Jährige können noch am selben Tag mit Restdosen geimpft werden.Die Behörden raten dazu, frühestens vier Monate nach der letzten Impfung oder der Bestätigung einer Infektion eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass bereits mindestens zwei Impfungen verabreicht wurden.Für Auffrischungsimpfungen kommt der bivalente Impfstoff von Moderna zum Einsatz. Jedoch können auch Protein-Impfstoffe wie das Vakzin von Novavax verabreicht werden.