US-Vizepräsidentin wird am Donnerstag DMZ in Korea besuchen

Photo : YONHAP News

US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird am Donnerstag nach Südkorea reisen und die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen beiden Koreas besuchen.Harris besucht derzeit Japan für die Teilnahme am Staatsbegräbnis des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe.Das Weiße Haus teilte mit, dass fast 70 Jahre seit dem Waffenstillstand im Koreakrieg vergangenen seien. Mit dem DMZ-Besuch von Vizepräsidentin Harris werde die Stärke des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA unterstrichen und die Zusage der USA bekräftigt, angesichts jeglicher Bedrohung aus Nordkorea an der Seite Südkoreas zu stehen.Es wird erwartet, dass Harris nach der Besichtigung der DMZ ein operatives Briefing von Kommandeuren der US-Truppen erhalten wird.Sie werde des gemeinsamen Opfers von Zehntausenden amerikanischen und südkoreanischen Soldaten gedenken, die im Koreakrieg Seite an Seite gekämpft hätten und gefallen seien. Sie werde bekräftigen, dass das Engagement der USA für die Verteidigung Südkoreas eisern sei, so das Weiße Haus.