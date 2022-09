Kultur Ausstellung zur traditionellen koreanischen handwerklichen Technik Najeon in Frankreich

In Frankreich wird eine Ausstellung stattfinden, die die Schönheit der traditionellen koreanischen handwerklichen Technik Najeon zeigt.



Das Nationale Zentrum für immaterielles Erbe gab bekannt, dass die Ausstellung „Najeon, the Korean Mother of Pearl Artworks - Meeting with the Timeless Shine“ vom 29. September bis 19. November im Koreanischen Kulturzentrum in Frankreich veranstaltet werde.



Die Ausstellung hatte zuvor am Hauptsitz der UNESCO in Paris stattgefunden.



Najeon ist eine alte koreanische handwerkliche Technik, um Möbelstücke oder Gefäße aus Holz mit Perlmutt einzulegen.



Bei der Ausstellung werden 45 traditionelle Werke zur Schau gestellt, darunter Werke von Jeon Sung-gyu, der als letzter Meister von Najeon Chilgi der Joseon-Zeit bekannt ist.