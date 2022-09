Politik Chinesisches Kriegsschiff fährt wiederholt ins Ostmeer

Ein chinesisches Kriegsschiff ist wiederholt ins Ostmeer zwischen Korea und Japan gefahren



Für Verteidigung zuständige Behörden Japans informierten am Montag über den Verbleib eines Aufklärungsschiffes, das zum chinesischen Militär gehöre. Dieses sei erstmals am vergangenen Freitag rund 100 Kilometer südwestlich der Insel Tsushima gesichtet worden.



Anschließend sei es durch die Koreastraße ins Japanische Meer gefahren, so das japanische Verteidigungsministerium.



Japan bezeichnet das Ostmeer als Japanisches Meer.



Nach weiteren japanischen Angaben seien drei Schiffe der Selbstverteidigungsstreitkräfte zu der Stelle geschickt worden, um Informationen zu sammeln.



Die japanische Rundfunkanstalt NHK zitierte einen japanischen Beamten des Verteidigungsministeriums mit den Worten, dass das chinesische Schiffe mit dem Auftrag unterwegs gewesen sei, Daten zum viertägigen gemeinsamen Manöver der USA und Südkoreas zu sammeln.



Unterdessen untersuchen südkoreanische Behörden, ob auch japanische Militärschiffe unter dem Vorwand der Beobachtung des chinesischen Schiffes in südkoreanisches Gewässer eindrangen.