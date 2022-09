Regierung fordert diplomatische Vertretungen zu Maßnahmen für Sicherheit von Südkoreanern in Russland auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat angesichts der Proteste gegen die Teilmobilmachung in Russland die dortigen diplomatischen Vertretungen angewiesen, Maßnahmen für die Sicherheit der südkoreanischen Einwohner zu treffen.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Dienstag Reportern gegenüber, die dortigen Vertretungen sammelten noch intensiver Informationen im Zusammenhang mit der öffentlichen Ordnung. Sie rieten den Südkoreanern dazu, Orte zu meiden, an denen es Proteste und viele Menschen gebe.Es würden Maßnahmen für die Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger getroffen, darunter die Überprüfung des Kontaktnetzwerks der Südkoreaner für Notfälle, hieß es weiter.Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 21. September wegen des Kriegs gegen die Ukraine eine Teilmobilmachung der Streitkräfte angekündigt. Dies führte in Russland zu einer Protest- und Ausreisewelle.