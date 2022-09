NATO billigt Eröffnung einer südkoreanischen Vertretung

Photo : YONHAP News

Die Nordatlantikpakt-Organisation, NATO, hat die Eröffnung einer südkoreanischen Vertretung bei der Organisation gebilligt.Der Nordatlantikrat habe sich geeinigt, dem Antrag der Republik Korea stattzugeben, ihre Botschaft in Belgien zur Mission des Landes bei der NATO zu designieren, gab die NATO am Montag in ihrem Internetauftritt bekannt.Demnach wird der südkoreanische Botschafter in Belgien und bei der Europäischen Union auch als Vertreter des Landes bei der NATO fungieren.Die NATO bezeichnete dies als wichtigen Schritt in der starken Partnerschaft der Organisation mit Südkorea. Beide Seiten hätten seit 2005 eine starke Partnerschaft entwickelt, die auf gemeinsamen Werten basiere, hieß es.Der politische Dialog und die praktische Kooperation würden in Bereichen wie Nichtverbreitung, Cyberabwehr, Terrorismusbekämpfung und Katastrophenhilfe entwickelt, fügte die Organisation hinzu.Die NATO hatte im Juni Südkorea zum ersten Mal zu ihrem Gipfel eingeladen. Die Organisation setzt sich im neuen Kalten Krieg seit dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine aktiv dafür ein, den Westblock zusammenzubringen.