Pentagon: Verteidigung Südkoreas und Schutz von Interessen der USA sind Mission der USFK

Photo : YONHAP News

Die Mission der US-Streitkräfte in Korea (USFK) besteht laut dem US-Verteidigungsministerium darin, Südkorea zu verteidigen und die nationalen Interessen der USA zu schützen.Die entsprechende Äußerung machte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder am Dienstag vor der Presse. Er war gefragt worden, ob im Falle eines Konflikts zwischen China und Taiwan die USFK oder Südkorea an der Verteidigung Taiwans beteiligt sein würden.Dies müsse eher die südkoreanische Regierung gefragt werden, antwortete der Sprecher und fügte hinzu, dass die US-Streitkräfte in Korea sich im Großen und Ganzen für die Allianz zwischen Südkorea und den USA engagierten. Darüber hinaus setzten sie sich dafür ein, ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und robuster Verteidigungsbereitschaft aufrechtzuerhalten, um die Souveränität Südkoreas zu schützen und die US-Interessen in der Region zu wahren.Auf eine weitere ähnliche Frage entgegnete der Sprecher, er wolle nicht über Mutmaßungen spekulieren. Er denke aber, dass man ein seit vielen Jahren bestehendes Bündnis habe und auf eine lange Geschichte der engen Zusammenarbeit zurückblicke, um die koreanische Halbinsel zu verteidigen und die Interessen der USA in der Region zu schützen, hieß es weiter.Die Frage, ob die USA Hinweise auf einen Test einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) durch Nordkorea entdeckt hätten, wollte der Sprecher nicht beantworten. Es handele sich um potenzielle geheimdienstliche Informationen, hieß es zur Begründung.