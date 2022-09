Staatsanwaltschaft lässt Kryptogelder vermutlich im Besitz von Terra-Gründer einfrieren

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Ermittlungen zum Terra/Luna-Crash Kryptogelder im Wert von mindestens 30 Milliarden Won einfrieren lassen, die vermutlich Kwon Do-hyung, dem CEO von Terraform Labs, gehören.Ein Vertreter der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Süd berichtete über Indizien, dass von einem Kryptowallet, das vermutlich in Kwons Besitz sei, an der Kryptobörse Binance in letzter Zeit Bitcoins im Wert von über 90 Milliarden Won (62,5 Millionen Dollar) auf Wallets an den Börsen KuCoin und OKX übertragen worden seien. Daraufhin habe sie diese Börsen gebeten, die Kryptogelder einzufrieren.KuCoin sei der Forderung nachgekommen, während OKX noch nicht geantwortet habe, fügte er hinzu.Wie verlautete, seien Bitcoins im Wert von 38 Milliarden Won (26 Millionen Dollar) auf KuCoin transferiert worden.Nach weiteren Angaben verlangt die Staatsanwaltschaft, dass der Entwickler der Kryptowährungen TerraUSD und Luna sich unmittelbar nach einer Rückkehr nach Südkorea den Fragen der Ermittler stellt.Zunächst war davon ausgegangen worden, dass sich Kwon in Singapur aufhalte. Die Polizei des Stadtstaats dementierte dies jedoch. Jüngst wurde er von Interpol auf die Fahndungsliste gesetzt.