Südkoreas Ministerpräsident ruft Japans Premier zu Verbesserung bilateraler Beziehungen auf

Ministerpräsident Han Duck-soo hat den japanischen Premierminister Fumio Kishida zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen aufgerufen.Die entsprechende Äußerung machte Han heute bei einem etwa 20-minütigen Treffen mit Kishida in Tokio. Han reiste nach Japan, um am Staatsbegräbnis des ehemaligen japanischen Premiers Shinzo Abe am Dienstag teilzunehmen.Han sagte zum Auftakt des Treffens, Südkorea und Japan seien enge Nachbarn und wichtige Kooperationspartner, die die Werte der Demokratie und die Prinzipien der Marktwirtschaft teilten. Junge Menschen beider Länder möchten das jeweils andere Land besser verstehen.Die neue Regierung der Republik Korea betone seit ihrem Amtsantritt im Mai immer wieder, dass verbesserte und weiterentwickelte Beziehungen im gemeinsamen Interesse beider Seiten seien. Er glaube, dass ein Wendepunkt für ein verbessertes bilaterales Verhältnis geschaffen worden sei, äußerte Han.Zum Tod von Ex-Premier Abe sagte Han, er spreche erneut sein tief empfundenes Beileid aus.Kishida sagte in Bezug auf die Beileidsbekundungen der südkoreanischen Seite, darunter Präsident Yoon Suk Yeol, zu Abes Tod, er möchte sich dafür herzlich bedanken.