Seoul will ab 2025 Dieselwagen der Abgasklasse 4 in der Innenstadt verbieten

Die Stadt Seoul will ab 2025 auch Dieselfahrzeuge der Klasse 4, die zweitniedrigste Stufe nach der fünfstufigen Abgasnorm, in der Innenstadt verbieten.Lastkraftwagen für Paketdienste und Motorräder für Lieferdienste sollen durch Elektroautos ersetzt werden.Entsprechende Maßnahmen für eine saubere Luft in Seoul präsentierte die Stadtverwaltung heute.Demnach wird das Fahrverbot, das derzeit für Fahrzeuge der Abgasklasse 5 gilt, auf Dieselautos der Klasse 4 erweitert.Ab 2025 dürfen Dieselautos der Klasse 4 in der sogenannten grünen Verkehrszone der Innenstadt nicht mehr fahren, ab 2030 gilt das Verbot für ganz Seoul.Ab dem kommenden Jahr ist die Finanzierung einer frühzeitigen Verschrottung von Dieselautos der Klasse 4 geplant. Vier Millionen Won (rund 2.800 Dollar) pro Einheit werden für insgesamt 10.000 Fahrzeuge im Jahr zur Verfügung gestellt.Die Stadtverwaltung begründete die Entscheidung damit, dass Dieselfahrzeuge der Klasse 4 fast sechsmal mehr Feinstaub als solche der Klasse 3 emittieren.Sie plant, Liefermotorräder bis 2025 und sogenannte Dorfbusse mit Dieselantrieb sowie LKW für Paketdienste bis 2026 durch Elektrowagen zu ersetzen. Hierfür werden für Dorfbusse 100 Millionen Won (69.000 Dollar) pro Einheit zur Verfügung gestellt.Um die Ablösung durch Elektroautos zu fördern, will die Stadtverwaltung mit Paketdienstanbietern Abkommen für eine vorrangige Versorgung mit Elektroautos abschließen und Motorradfahrern für Lieferdienste günstige Versicherungen anbieten.Auf diese Weise sollen 45.000 von den etwa 80.000 Dieselfahrzeugen der Klasse 4 in Seoul durch Elektroautos ersetzt werden.Die Stadt will zudem die Kooperation mit der umliegenden Provinz Gyeonggi und der Nachbarstadt Incheon verstärken. Damit sollen dortige Busse, die auch im Seouler Stadtgebiet verkehren, bis 2026 durch CNG (Compressed Natural Gas)-Autos oder E-Autos ersetzt werden.Die Stadtverwaltung kündigte an, mit den Maßnahmen die Ultrafeinstaubwerte in Seoul bis 2026 auf den nationalen Richtwert für die Luftumwelt zu senken und bis 2030 auf das Niveau in wichtigen Städten im Ausland zu verbessern.