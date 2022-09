Politik Seoul will Costa Rica wegen Flutschäden 50.000 Dollar Hilfe leisten

Die Regierung will Costa Rica angesichts der jüngsten Hochwasserschäden humanitäre Hilfe in Höhe von 50.000 Dollar leisten.



Die Entscheidung gab das Außenministerium am Mittwoch bekannt.



Man hoffe, dass die Hilfeleistung einer schnellen Stabilisierung des Lebens der von den Überschwemmungen betroffenen Bürger Costa Ricas und dem Wiederaufbau in den Katastrophengebieten nutzen werde.



In Lateinamerika hatten in diesem Monat überdurchschnittlich heftige Regenfälle vielerorts Schäden verursacht. Unter anderem kam es zu Schäden durch Erdrutsche.



Die costa-ricanische Regierung hatte am 17. September für die meisten Regionen eine Warnung herausgegeben und ein Spendenkonto für den Wiederaufbau eingerichtet.