Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte am Mittwoch zwei ballistische Kurzstreckenraketen von Sunan aus ab

Nordkorea hat am Mittwoch zwei ballistische Kurzstreckenraketen von Sunan in Pjöngjang aus in Richtung Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab habe nach eigenen Angaben um 18.10 Uhr und 18.20 Uhr im Gebiet Sunan in Pjöngjang Raketenabschüsse festgestellt.Die Geschosse seien rund 360 Kilometer weit geflogen und hätten eine Höhe von 30 Kilometern erreicht. Die Geschwindigkeit habe Mach 6 betragen. Weitere Details zu den abgefeuerten Raketen würden noch analysiert.Die Raketen seien vermutlich von mobilen Startrampen aus abgefeuert worden. Ihr Ziel sei eine unbewohnte Insel der Provinz Nord-Hamgyeong gewesen.Unmittelbar nach den Starts hätten der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs in Südkorea, Kim Seung-kyum, und der Kommandeur der gemeinsamen Truppen Südkoreas und der USA, Paul LaCamera, über den Raketenstart gesprochen. Sie hätten dabei vereinbart, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft gegen jegliche nordkoreanische Bedrohung und Provokation weiter zu stärken.Nordkorea hatte erst drei Tage vorher eine ballistische Kurzstreckenrakete aufs offene Meer abgefeuert. Diese war von Taechon in der Provinz Nord-Pyongan aus abgeschossen worden.Unterdessen wird US-Vizepräsidentin Kamala Harris heute zu einem Besuch in Südkorea erwartet. Neben einem Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol ist auch ein Besuch an der schwer bewachten Grenze geplant.Südkorea und die USA halten außerdem zurzeit ein Seemanöver ab, für das auch ein Flugzeugträgerverband um die USS Ronald Reagan nach Südkorea geschickt wurde.