USA verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas jüngste Raketenstarts verurteilt.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, nannte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Washington die Raketenstarts einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats. Auch stellten die Raketenabschüsse eine Bedrohung für Nordkoreas Nachbarn und die Weltgemeinschaft dar.Die USA blieben dazu entschlossen, die Verbündeten Südkorea und Japan zu verteidigen und riefen Pjöngjang dazu auf, in Gespräche einzuwilligen.Die Raketenabschüsse erfolgten einen Tag vor dem Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Südkorea. Sie plant auch einen Besuch an der Grenze, in der Demilitarisierten Zone (DMZ). Eine operative Einweisung durch US-Kommandeure ist ebenfalls vorgesehen.Nach Angaben der Sprecherin werde der Besuch der DMZ die Entschlossenheit der USA für die Verteidigung Südkoreas unterstreichen.Unterdessen veröffentlichte auch das US-Außenministerium eine Erklärung zu Nordkoreas Raketenstarts am Mittwoch. Diese seien ein Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats und eine Bedrohung für Nordkoreas Nachbarn und die ganze Welt, hieß es darin.