Abgeordneter: Südkorea, USA und Japan halten morgen im Ostmeer gemeinsame Übung ab

Photo : YONHAP News

Inmitten der eskalierenden Bedrohung aus Nordkorea werden Südkorea, die USA und Japan laut einem südkoreanischen Abgeordneten am Freitag im Ostmeer eine gemeinsame Militärübung abhalten.Der Abgeordnete Ahn Gyu-back schrieb in einem sozialen Netzwerk, dass die Marinen Südkoreas und der USA am 30. September im Ostmeer gemeinsam mit den Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräften eine Anti-U-Boot-Übung durchführen würden.Sollte die Übung tatsächlich stattfinden, wird sie die erste trilaterale Übung dieser Art seit mehr als fünf Jahren sein. Zuletzt hatten die drei Staaten im April 2017 auf hoher See südlich der Insel Jeju eine gemeinsame Anti-U-Boot-Übung abgehalten.Laut Ahn wird die Übung im Ostmeer, 150 Kilometer von Dokdo entfernt, stattfinden.Die Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte werden sich voraussichtlich Übungen anschließen, nachdem das laufende gemeinsame Seemanöver Südkoreas und der USA im Ostmeer heute zu Ende gegangen ist.Präsident Yoon Suk Yeol erwähnte jüngst in einem Interview mit einer US-Medienanstalt die Notwendigkeit der Sicherheitskooperation zwischen den drei Ländern, um auf Nordkoreas Atomwaffen reagieren zu können. Demnach wird erwartet, dass der militärische Austausch mit Japan noch erweitert wird.