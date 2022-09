Industrieministerium will Südkoreas Anteil am globalen E-Auto-Markt bis 2030 auf zwölf Prozent steigern

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie hat das Ziel ausgegeben, Südkoreas Anteil am Weltmarkt für Elektrofahrzeuge von derzeit fünf Prozent bis 2030 auf zwölf Prozent zu steigern.Eine entsprechende globale Strategie für die Automobilindustrie präsentierte das Industrieministerium am Mittwoch nach einem Treffen in Seoul.Industrieminister Lee Chang-yang sagte, die heute präsentierte Strategie gebe die Richtung für die Strategie der Automobilindustrie vor, in die der Zivilsektor und die öffentliche Hand schreiten müssten. Es sei an der Zeit, dass beide Seiten die Köpfe zusammenstecken, damit die koreanische Automobilindustrie schwierige Situationen, unter anderem infolge des US-Gesetzes Inflation Reduction Act, meistern und eine höhere Stufe erreichen könne.Das Industrieministerium sieht Software und Halbleiter als Kern der Elektrifizierung und will bis 2026 die einheimische Produktion von Schlüssel-Software für Fahrzeuge verwirklichen.Zudem sollen 30.000 Fachkräfte für Zukunftsautos ausgebildet werden. 10.000 von ihnen sollen für Software-Konvergenz zuständig sein, damit optimal auf den Wandel in der Automobilindustrie reagiert werden kann.