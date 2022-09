Umfrage: 55 Prozent für Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen, 42 Prozent dagegen

Photo : YONHAP News

55 Prozent der Erwachsenen in Südkorea halten laut einer Umfrage die noch vorhandene Maskenpflicht in Innenräumen nicht für nötig.Die pandemiebedingte Maskenpflicht im Freien in Südkorea ist seit dieser Woche vollständig aufgehoben.Das ergab eine Online-Umfrage zu Covid-19, die ein Team um Professorin You Myoung-soon an der Graduiertenschule für öffentliche Gesundheit der Seoul Nationaluniversität durchführte. Vom 22. bis 26. September wurden 1.000 Menschen ab 18 Jahren befragt.55 Prozent der Befragten sprachen sich demnach für eine Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen aus, während 41,8 Prozent dagegen waren.43,9 Prozent, damit der größte Anteil, hielten eine teilweise Aufhebung für möglich. Nach Meinung von 11,1 Prozent ist ein vollständiger Wegfall denkbar.Dagegen antworteten 35 Prozent, dass die Maskenpflicht derzeit noch nicht wegfallen könne. 6,8 Prozent stuften deren Aufhebung sogar als absolut unmöglich ein.3,2 Prozent antworteten, dass sie keine genaue Antwort wüssten oder gar keine Meinung dazu hätten.