Botschaft rät Südkoreanern zum Verlassen Haitis

Photo : YONHAP News

Angesichts der Gewalt von Banden in Haiti haben Südkoreas Behörden den dortigen Staatsbürgern dazu geraten, das Land vorübergehend zu verlassen.Die südkoreanische Botschaft in Dominica, die auch für Haiti zuständig ist, teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass man über die sozialen Unruhen in Haiti sehr besorgt sei. Alle südkoreanischen Staatsbürger, die in Haiti lebten, sollten in die Dominikanische Republik oder andere Nachbarländer ausreisen, bis sich die Lage beruhigt habe, forderte sie.In Haiti haben nach dem Mord an Präsident Jovenel Moïse im Juli letzten Jahres Banden inmitten politischer und sozialer Unruhen immer mehr an Einfluss gewonnen.