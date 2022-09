Präsident Yoon trifft britischen Außenminister

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch in seinem Büro in Seoul den britischen Außenminister James Cleverly empfangen.Beide tauschten sich über Wege zur Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und dem Vereinigten Königreich, Fragen der koreanischen Halbinsel, die Wirtschaftssicherheit und den Ukraine-Krieg aus.Yoon bewertete, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf der Grundlage der gemeinsamen Werte der liberalen Demokratie und der Marktwirtschaft stetig entwickelt hätten.Er äußerte die Erwartung, dass die Außenministerien beider Länder eng zusammenarbeiten würden, um auf der Grundlage des beim Gipfel im Juni angenommenen koreanisch-britischen Rahmenwerks neue Herausforderungen wie Klimawandel, Energiesicherheit und Lieferketten-Störungen gemeinsam anzugehen.Yoon bat zudem um Großbritanniens Unterstützung für die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan für die Weltexpo 2030. Cleverly antwortete, er habe durch seinen Besuch vom starken Wunsch der Südkoreaner erfahren, die Expo auszurichten, und wolle Premierministerin Liz Truss darüber berichten.Der britische Außenminister bedankte sich außerdem im Namen der britischen Regierung für die persönliche Teilnahme von Präsident Yoon am Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. und für seine Beileidsbekundung an die britische Königsfamilie, die Regierung und das Volk. Das britische Volk sei tief bewegt von der Wärme und dem Trost des südkoreanischen Volks, sagte er.