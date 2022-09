Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren in Südkorea wird voraussichtlich 2025 20 Prozent übertreffen

Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag sind mit Stand dieses Jahr 9,01 Millionen Menschen in Südkorea 65 Jahre alt oder älter.Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung kletterte verglichen mit dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 17,5 Prozent.Sollte sich die Tendenz fortsetzen, wird der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren voraussichtlich im Jahr 2025 20 Prozent übertreffen. Damit wird Südkorea eine überalterte Gesellschaft (super-aged society) sein.Sollten die Prognosen zutreffen, wird Südkorea nur sieben Jahre benötigen, um sich von einer gealterten Gesellschaft (aged society) zu einer überalterten Gesellschaft zu entwickeln. Die Zeitspanne wäre damit deutlich kürzer als beispielsweise in Großbritannien mit 50 Jahren, den USA mit 15 Jahren und Japan mit zehn Jahren.Laut Untersuchungen sind die Provinzen Süd- und Nord-Jeolla, Nord-Gyeongsang und Gangwon sowie Busan bereits eine überalterte Gesellschaft.Jeong Gyu-hyeon vom Statistikamt sagte, es werde erwartet, dass der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren weiter steigen werde und dass Südkorea eine überalterte Gesellschaft werde. Der Anteil werde voraussichtlich im Jahr 2035 30,1 Prozent erreichen und im Jahr 2050 40 Prozent übertreffen.Laut Untersuchungen verdienen sich 65 Prozent der älteren Menschen ihren Lebensunterhalt selbst oder ihre Partner oder Partnerinnen kommen dafür auf. Der entsprechende Anteil stieg verglichen mit zehn Jahren zuvor um über 13 Prozentpunkte.45 Prozent der Älteren, die erwerbstätig sind, sind jedoch unsicher, ob sie ihre Arbeit behalten werden.Zudem ist die relative Armutsquote bei den Älteren immer noch hoch. Die Indikatoren für die Einkommensverteilung bei den Menschen im Rentenalter in Südkorea haben sich seit 2016 in allen Bereichen verbessert. Die relative Armutsquote übertraf jedoch 40 Prozent, was dem höchsten Stand unter den OECD-Mitgliedsländern entspricht.