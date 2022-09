Präsident Yoon trifft US-Vizepräsidentin Harris

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat US-Vizepräsidentin Kamala Harris zu einem Gespräch empfangen.Dabei stellte er fest, dass sich das Bündnis zwischen Südkorea und den USA von einer Militärallianz zu einer Wirtschafts- und Technologieallianz ausweite.Harris sagte, der Zweck ihres Korea-Besuchs liege darin, die Kraft beider Länder zu erhöhen und die gemeinsamen Bemühungen zu stärken.Entsprechende Äußerungen machten Yoon und Harris heute bei ihrem Treffen am Sitz des Präsidialamtes in Seoul.Zum Auftakt des Empfangs sagte Yoon, er begrüße den Besuch von Vizepräsidentin Harris in Korea. US-Präsident Biden und er hätten sich zuletzt mehrmals getroffen und seien darin übereingekommen, wie sich das bilaterale Bündnis entwickeln sollte.Er wolle die koreanisch-US-amerikanische Allianz als feste Stütze für den Schutz von Freiheit, Sicherheit und Wohlstand der Bürger weiter entwickeln. Er erwarte, dass der Korea-Besuch von Vizepräsidentin Harris ein weiterer Wendepunkt hierfür sein werde, fügte Yoon hinzu.Präsident Biden habe gebeten, seine Grüße ausrichten zu lassen, und gesagt, dass er dieses Jahr einen sehr produktiven Korea-Besuch absolviert habe, sagte Harris. Sie glaube, dass das Treffen von heute eine Fortsetzung dessen sei. Dies stelle außerdem eine gute Gelegenheit dar, um den Willen für eine weitere Festigung der bilateralen Beziehungen zu demonstrieren.Das koreanisch-US-amerikanische Bündnis sei seit fast 70 Jahren ein Dreh- und Angelpunkt für Sicherheit und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel, im indopazifischen Raum und weltweit gewesen, sagte Harris weiter. Sie schlug vor, die Allianz weiter zu stärken.