Kultur Fotoausstellung anlässlich des 60. Jubiläums von Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Argentinien

Eine Fotoausstellung anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Argentinien findet in Buenos Aires statt.



Die Ausstellung „Mega Seoul 6 Decades“ wird im Centro Cultural Borges, einem nach dem großen argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges benannten Kulturzentrum, vom 29. September bis 20. November abgehalten.



Die Ausstellung wurde im Rahmen des Projekts der Koreanischen Stiftung für Internationalen Kulturaustausch (KOFICE) „Traveling Korean Arts“ vom Museum für Fotografie, Seoul organisiert. Gezeigt werden Werke von 13 koreanischen Fotografen, die Veränderungen der südkoreanischen Hauptstadt in den letzten 60 Jahren erkennen lassen.



13 Fotografen aus verschiedenen Generationen stellen in ihren Werken aus der eigentümlichen Sicht jeder Generation dar, wie sich Seoul seit den 1960er Jahren zu einer globalen Megastadt entwickelt habe. In den Werken würde gezeigt, wie unterschiedliche Strömungen sowohl koexistieren als auch aufeinanderprallen.