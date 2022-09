Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen.Der Index verlor 0,08 Punkte auf 2.170,93 Zähler.Am Mittwoch war der Kospi aufgrund weltweiter Rezessionssorgen auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren abgerutscht.Die südkoreanische Währung Won konnte gegenüber dem US-Dollar etwas an Boden gutmachen.Ein Dollar kostete zum Handelsschluss 1.4389 Won, ein 1 Won weniger als bei Handelsende am Mittwoch.