USA verurteilen Nordkoreas Raketenstarts nach Südkorea-Reise von Vizepräsidentin

Photo : KBS News

Die Vereinigten Staaten haben Nordkoreas Raketenstarts kurz nach dem Südkorea-Besuch von Vizepräsidentin Kamala Harris verurteilt und ihre Zusage für die Sicherheit Südkoreas bekräftigt.Die USA verurteilten die Abschüsse ballistischer Raketen Nordkoreas, sagte Vedant Patel, stellvertretender Hauptsprecher des US-Außenministeriums, am Donnerstag (Ortszeit) in einer telefonischen Pressekonferenz. Diese Starts stellten einen klaren Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine Bedrohung für die Sicherheit in der Region dar.Das Indopazifik-Kommando der USA teilte in einer Erklärung mit, dass sich man der Starts von zwei ballistischen Raketen bewusst sei und sich eng mit den Verbündeten und Partnern berate.Nordkorea hatte am Donnerstag zwischen 20.48 und 20.57 Uhr koreanischer Zeit von Sunchon in der Provinz Süd-Pyongan aus zwei ballistische Kurzstreckenraketen (SRBM) in Richtung Ostmeer abgefeuert, kurz nachdem US-Vizepräsidentin Harris Südkorea verlassen hatte.