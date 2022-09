US-Vizepräsidentin betont Festigkeit des Bündnisses zwischen Südkorea und USA

Photo : YONHAP News

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat auf dem Heimweg nach ihrem Südkorea-Besuch die Festigkeit des Bündnisses zwischen Korea und den USA erneut unterstrichen.Die Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und der Republik Korea (ROK) sei durch gemeinsame Opfer geschmiedet worden, twitterte sie am Donnerstag (Ortszeit). Fast 70 Jahre nach dem koreanischen Waffenstillstand bleibe die Gefahr eines Konflikts bestehen. Wie sie bereits in der demilitarisierten Zone (DMZ) gesagt habe, sei die US-ROK-Allianz bereit, mit allen Eventualitäten umzugehen, schrieb Harris.Sie veröffentlichte dabei vier Fotos von ihrem DMZ-Besuch am Donnerstag.Als Hintergrund für ihre Twitter-Nachricht werden auch die Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea vermutet, die unmittelbar nach ihrer Abreise aus Südkorea erfolgten.