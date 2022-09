Parlament verabschiedet Entlassungsantrag gegen Außenminister

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat einen Antrag auf die Entlassung von Außenminister Park Jin verabschiedet.Damit wurde erstmals seit dem Amtsantritt der Regierung von Yoon Suk Yeol ein Entlassungsantrag gegen ein Kabinettsmitglied angenommen. Die Minjoo-Partei Koreas hatte am Dienstag aufgrund eines verbalen Fehltritts des Präsidenten während dessen Auslandsreise in der Vorwoche den Antrag gegen Park als Parteientscheidung eingereicht.Der Antrag wurde auf der Plenarsitzung am Donnerstagabend angenommen. 168 der 170 anwesenden Abgeordneten stimmten dafür, während es eine Gegenstimme und eine Enthaltung gab. Anschließend forderte die führende Oppositionspartei Präsident Yoon auf, dem Antrag unbedingt stattzugeben.Die Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volks verließen den Sitzungssaal aus Protest, als über den Antrag abgestimmt wurde. Sie sprachen von einer Zerstörung der Kooperation und Gewalt am Parlament.Sie warfen Parlamentssprecher Kim Jin-pyo vor, den Antrag ohne Beratung auf die Tagesordnung gesetzt zu haben. Sie kündigten an, heute einen Antrag einzureichen, nach dem Kim ein Rücktritt empfohlen werde.