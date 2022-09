Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen fällt unter 30.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 30.000 gesunken.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden mit Stand 0 Uhr 28.497 neue Infektionsfälle bestätigt, darunter 28.221 lokal übertragene und 276 eingeschleppte Fälle.Das sind gegenüber dem Vortag etwa 2.300 weniger und verglichen mit der Vorwoche 600 weniger.Der Wert entspricht außerdem dem tiefsten Stand an einem Freitag seit zwölf Wochen.Es wurden 42 neue Todesfälle gemeldet. Bisher starben 28.406 Corona-Infizierte hierzulande, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.