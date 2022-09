Wirtschaft Südkorea auf Beobachtungsliste für Aufnahme in Anleiheindex WGBI gesetzt

Südkorea ist auf die Beobachtungsliste für eine potenzielle Aufnahme in den Anleiheindex World Government Bond Index (WGBI) gesetzt worden.



Das gab der Indexanbieter FTSE Russell am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.



Der Schritt folge auf die Ankündigung mehrerer Initiativen durch die südkoreanischen Marktbehörden, die auf die Verbesserung der Marktstruktur und Zugänglichkeit der südkoreanischen Kapitalmärkte abzielten, teilte der globale Indexanbieter mit.



FTSE Russell werde Rückmeldungen von Marktteilnehmern einholen, während die vorgeschlagenen Reformen umgesetzt würden, um eine eventuelle Verbesserung der Marktzugänglichkeit zu bewerten, hieß es weiter.



Die südkoreanische Regierung hofft auf eine offizielle Aufnahme in den WGBI im September nächsten Jahres.



Der WGBI, einer der drei wichtigsten Anleiheindizes der Welt, umfasst Staatsanleihen von 23 Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Japans und Chinas. Deren Volumen wird auf 2,5 Billionen Dollar geschätzt.