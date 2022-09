PCR-Test nach der Einreise ab Samstag nicht mehr verpflichtend

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird ab Samstag der PCR-Test nach der Einreise nicht mehr verpflichtend sein.Bislang mussten sich alle, die aus dem Ausland nach Südkorea kamen, aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen wegen Covid-19 binnen 24 Stunden einem PCR-Test unterziehen.Der zweite stellvertretende Gesundheitsminister Lee Ki-il teilte am Freitag auf der Regierungssitzung zu Covid-19 mit, dass darauf ab Mitternacht zum Samstag verzichtet werde.Hintergrund sei der Abwärtstrend bei den gemeldeten Neuinfektionen unter Einreisenden. In diesem Monat war der Wert auf 0,9 Prozent gesunken, nachdem er im August 1,3 Prozent betragen hatte.PCR-Tests würden aber weiterhin in den Gesundheitszentren kostenfrei für diejenigen angeboten, die innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft Symptome bei sich feststellen.