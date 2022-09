Finanzminister begrüßt Aufnahme Südkoreas in Beobachtungsliste für Anleiheindex WGBI

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat begrüßt, dass Südkorea auf die Beobachtungsliste für eine potenzielle Aufnahme in den Anleiheindex World Government Bond Index (WGBI) gesetzt wurde.Das stelle eine wichtige Gelegenheit dar, die Abzüge oder den „Discount“ für auf Won lautende Anleihen zu beseitigen, sagte Choo.Der Indexanbieter FTSE Russell hatte am Donnerstag (Ortszeit) bekannt gegeben, Südkorea auf die Beobachtungsliste für eine potenzielle Aufnahme in den WGBI gesetzt zu haben.Sollten die Beratungen reibungslos verlaufen, ist die Aufnahme Südkoreas in den Index nach März nächsten Jahres denkbar.Die südkoreanische Regierung werde auch künftig Systemverbesserungen vornehmen, um globalen Investoren einen einfacheren und schnelleren Zugang zum koreanischen Anleihemarkt zu ermöglichen. Sie werde mit Marktteilnehmern aktiv kommunizieren, betonte Choo.