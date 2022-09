US-Senator reicht Gesetzentwurf für Subventionszahlungen für Hyundai-Elektroautos ein

Photo : YONHAP News

Ein US-Senator hat einen Gesetzentwurf eingereicht, damit Hyundai Motor eine Nachfrist in Bezug auf Bestimmungen über Subventionen für Elektrofahrzeuge im Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) gewährt wird.Nach dem Gesetz können Elektroautos aus Südkorea nicht mehr von den E-Auto-Subventionen in den USA profitieren.Senator Raphael Warnock aus dem US-Bundesstaat Georgia teilte mit, dass er am Donnerstag (Ortszeit) einen Änderungsentwurf eingereicht habe.Im Zentrum der Vorlage steht, dass für Unternehmen wie Hyundai, die Elektroautos in den USA produzieren wollen, hinsichtlich der Subventionen ein Aufschub bis 2026 gewährt wird. Hyundai Motor plant in Georgia den Bau einer E-Auto-Fabrik.Unter den im IRA vorgesehenen Anforderungen für den Erhalt der Prämien sollen laut Warnocks Vorschlag die Bestimmungen zu Batterien erst 2025 gültig werden, die betreffend die Endmontage in den USA 2026.Hyundai will sein in Savannah in Georgia geplantes E-Auto-Werk spätestens 2025 fertigstellen. Sollte sich der Senator mit seinem Vorschlag durchsetzen, hätte der südkoreanische Autobauer bis zur Fertigstellung des neuen US-Werks keine Nachteile zu befürchten.