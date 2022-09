Universitäten in Vietnam veranstalten Festival zum Hangeul-Tag

Photo : YONHAP News

In Vietnam findet ein gemeinsames Festival von Universitäten zum Hangeul-Tag, Tag des koreanischen Alphabets, statt.Das seit 2010 jährlich abgehaltene Festival wird dieses Jahr auf dem Campus der Thang Long University, die erste private Universität in Vietnam, veranstaltet.Die Abteilung für koreanische Sprache der Thang Long Universität in Hanoi teilte mit, dass das gemeinsame Festival zum Hangeul-Tag am 1. Oktober in Anwesenheit von 1.000 Studenten mit dem Hauptfach Koreanisch von 16 Universitäten im Norden des Landes stattfinden werde.Das Festival ist dafür gedacht, an den Geist der Erfindung des Hangeul zu erinnern, das Wachstum des Koreanisch-Unterrichts in Vietnam festzustellen und das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam zu feiern.Zur Eröffnung wird es eine koreanische Kaligrafie-Performance, einen Samulnori-Auftritt einer Gruppe von Studenten verschiedener Hochschulen sowie ein K-Pop-Konzert geben. Auf dem Programm steht auch ein Quizwettbewerb zu Hangeul und dessen Erfinder König Sejong der Große.Den Hangeul-Tag feiern die Südkoreaner am 9. Oktober.